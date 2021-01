Coronavirus | 17 533 nuovi casi con 20mila test in più rispetto a ieri | il tasso di positività cala al 12 | 5% 620 le vittime

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono 17.533 idaaccertati in Italia nelle ultime 24 ore, sostanzialmente in linea con i 18mila di. I tamponi effettuati sono peròin più (140.267 contro 121.275). Di conseguenza ildipassa dal 14,8% al 12,5%, in calo di oltre due punti. Ancora altissimo il numero di morti: altre 620 persone sono decedute a causa del Covid-19. Come già emerso nei giorni scorsi, questa settimana il numero diè in leggera crescitaa 7 giorni fa. Da lunedì a oggi sono risultate positive al82.062 persone, mentre negli stessi giorni di una settimana fa erano 81.699. Una differenza in realtà minima, che potrebbe essere dovuta anche a ritardi nella comunicazione dei dati ...