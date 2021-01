Copa del Rey: dopo aver eliminato l’Atletico, il Cornella pesca il Barça (Di venerdì 8 gennaio 2021) Continua il percorso della Copa del Rey dopo la conlcusione dei 32esimi. Nella giornata odierna si sono svolti i sorteggi per i sedicesimi. Il Cornella dopo aver fatto l’impresa contro l’Atletico Madrid, se la vedrà contro il Barcellona. L’Ibiza dopo il 5°2 sul Celta, sfiderà l’Athletic. Squadra di Segunda B per il Real Madrid, che affronterà l’Alcoyano. Il Tabellone completo: Cornella-BARCELLONA IBIZA-ATHLETIC BILBAO ALCOYANO-REAL MADRID CORDOBA-REAL SOCIEDAD PENA DEPORTIVA-VALLADOLID NAVALCARNERO-EIBAR MALAGA-GRANADA ALMERIA-ALAVES LEGANES-SIVIGLIA AALCORCON-VALENCIA GIRONA-CADICE SPORTING GIJON- BETIS SIVIGLIA ESPANYOL-OSASUNA FUENLABRADA-LEVANTE RAYO VALLECANO-ELCHE TENERIFE-VILLAREAL L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Continua il percorso delladel Reyla conlcusione dei 32esimi. Nella giornata odierna si sono svolti i sorteggi per i sedicesimi. Ilfatto l’impresa controMadrid, se la vedrà contro il Barcellona. L’Ibizail 5°2 sul Celta, sfiderà l’Athletic. Squadra di Segunda B per il Real Madrid, che affronterà l’Alcoyano. Il Tabellone completo:-BARCELLONA IBIZA-ATHLETIC BILBAO ALCOYANO-REAL MADRID CORDOBA-REAL SOCIEDAD PENA DEPORTIVA-VALLADOLID NAVALCARNERO-EIBAR MALAGA-GRANADA ALMERIA-ALAVES LEGANES-SIVIGLIA AALCORCON-VALENCIA GIRONA-CADICE SPORTING GIJON- BETIS SIVIGLIA ESPANYOL-OSASUNA FUENLABRADA-LEVANTE RAYO VALLECANO-ELCHE TENERIFE-VILLAREAL L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

