Convocati Bologna per il Genoa: tanti Primavera per Mihajlovic (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sinisa Mihajlovic deve ricorrere a tanti Primavera per la sfida contro il Genoa: ecco l’elenco dei Convocati del Bologna Tante assenze per il Bologna per la gara contro il Genoa a cui si aggiunge anche quella di Ravaglia, colpito dal COVID. Ecco la lista dei Convocati di Mihajlovic per la gara contro il Genoa. Portieri: Breza, Da Costa, Molla (12).Difensori: Arnofoli (13), Calabresi, Danilo, Dijks, Hickey, Khailoti (68), Paz, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano.Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Rabbi (19), Rocchi (31), Skov Olsen, Vergani (63), Vignato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sinisadeve ricorrere aper la sfida contro il: ecco l’elenco deidelTante assenze per ilper la gara contro ila cui si aggiunge anche quella di Ravaglia, colpito dal COVID. Ecco la lista deidiper la gara contro il. Portieri: Breza, Da Costa, Molla (12).Difensori: Arnofoli (13), Calabresi, Danilo, Dijks, Hickey, Khailoti (68), Paz, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano.Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Rabbi (19), Rocchi (31), Skov Olsen, Vergani (63), Vignato. Leggi su Calcionews24.com

TuttoBolognaWeb : Genoa-Bologna: i convocati - - bologna_sport : Tiro con l'Arco: Musolesi e Valeeva convocati in Nazionale - infoitsport : Bologna Udinese: i convocati. Out Medel, Dominguez e De Silvestri - infoitsport : Bologna-Udinese, i convocati - TTKdePaul : RT @Udinese_1896: Ecco i bianconeri convocati da Mister Gotti per la trasferta di #Bologna ???? #BolognaUdinese #ForzaUdinese #AlèUdin ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Bologna Bologna Udinese: i convocati. Out Medel, Dominguez e De Silvestri il Resto del Carlino Convocati Bologna per il Genoa: tanti Primavera per Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic deve ricorrere a tanti Primavera per la sfida contro il Genoa: ecco l'elenco dei convocati del Bologna.

SALERNITANA: caccia ai fedelissimi di Castori

Giorni di pausa, ripresa fissata per domnai con allenamento pomeridiano al centro sportivo "Mary Rosy". Nel corso della prima seduta della Salernitana dopo il ko con il ...

Sinisa Mihajlovic deve ricorrere a tanti Primavera per la sfida contro il Genoa: ecco l'elenco dei convocati del Bologna.Giorni di pausa, ripresa fissata per domnai con allenamento pomeridiano al centro sportivo "Mary Rosy". Nel corso della prima seduta della Salernitana dopo il ko con il ...