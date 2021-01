Conte propone il patto di legislatura: “Definiamo priorità fino al 2023” (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – Il presidente del consiglio Giuseppe Conte accoglie l’invito del segretario Pd Nicola Zingaretti a proporre un patto di legislatura da qui al 2023. “E’ tempo di definire una lista di priorità per la restante parte della legislatura”, avrebbe detto Conte a quanto apprende l’agenzia Dire. Leggi su dire (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – Il presidente del consiglio Giuseppe Conte accoglie l’invito del segretario Pd Nicola Zingaretti a proporre un patto di legislatura da qui al 2023. “E’ tempo di definire una lista di priorità per la restante parte della legislatura”, avrebbe detto Conte a quanto apprende l’agenzia Dire.

