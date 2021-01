Conte inciampa su Trump, sempre viva la democristianità del premier (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le scosse dell'assalto al Campidoglio Usa, arrivano anche a Palazzo Chigi. Nel mirino, Giuseppe Conte. E, questa volta, non solo di Italia viva ma anche del Partito Democratico. I due alleati di governo in una rara sintonia, criticano in modo marcato il premier per aver condannato la guerriglia di Washington in maniera soft nei suoi commenti e non abbia mai citato il presidente Donald Trump. In altri termini, il capo del governo, a loro dire, è “reo” di non aver preso le distanze dal capo della Casa Bianca, di certo protagonista politicamente degli scontri a Capitol Hill. Nome, quello del capo della Casa Bianca, a dire il vero, mai citato dal premier nei suoi due interventi sugli eventi americani. Il primo, durante l'assalto al Campidoglio Usa, quando il presidente del Consiglio si era limitato - via ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le scosse dell'assalto al Campidoglio Usa, arrivano anche a Palazzo Chigi. Nel mirino, Giuseppe. E, questa volta, non solo di Italiama anche del Partito Democratico. I due alleati di governo in una rara sintonia, criticano in modo marcato ilper aver condannato la guerriglia di Washington in maniera soft nei suoi commenti e non abbia mai citato il presidente Donald. In altri termini, il capo del governo, a loro dire, è “reo” di non aver preso le distanze dal capo della Casa Bianca, di certo protagonista politicamente degli scontri a Capitol Hill. Nome, quello del capo della Casa Bianca, a dire il vero, mai citato dalnei suoi due interventi sugli eventi americani. Il primo, durante l'assalto al Campidoglio Usa, quando il presidente del Consiglio si era limitato - via ...

