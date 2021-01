Contagi in Costiera, Reale accusa: “Nuovi infetti dopo feste, ritrovi e funzioni religiose” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMaiori (Sa) – Il sindaco del Comune di Maiori avrà certamente nel cassetto della sua scrivania chiare evidenze scientifiche, report, relazioni su nessi e correlazioni, per arrivare a comunicare ai concittadini e ai residenti nell’intera Costa d’Amalfi le esatte cause dei Nuovi Contagi. In qualità di Delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Andrea Reale afferma: “Cari concittadini, quanto avvenuto in Costiera tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 evidenzia con chiarezza che la massima parte dei Nuovi Contagi è dipesa da aggregazioni allargate in ambito familiare o extrafamiliare in occasione di feste, ritrovi e celebrazioni religiose. E’ evidente che la pura individuazione di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMaiori (Sa) – Il sindaco del Comune di Maiori avrà certamente nel cassetto della sua scrivania chiare evidenze scientifiche, report, relazioni su nessi e correlazioni, per arrivare a comunicare ai concittadini e ai residenti nell’intera Costa d’Amalfi le esatte cause dei. In qualità di Delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Andreaafferma: “Cari concittadini, quanto avvenuto intra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 evidenzia con chiarezza che la massima parte deiè dipesa da aggregazioni allargate in ambito familiare o extrafamiliare in occasione die celebrazioni. E’ evidente che la pura individuazione di ...

positanonews : Andrea Reale: “Aumento dei contagi in costiera amalfitana dovuto a feste, ritrovi e celebrazioni religiose” - salernotoday : Covid-19: nuovi contagi in 3 comuni, preoccupazione in Costiera - sorrentopress : Altri 4 contagi a Sant'Agnello, i dati della costiera sorrentina - positanonews : Al Positanonews Tg una panoramica sui numerosi casi di contagi in costiera amalfitana - ilfaroonline : Tutela del mare e controlli per evitare contagi: il #bilancio 2020 della #Guardia_Costiera di Gaeta -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Costiera Contagi in Costiera, Reale accusa: "Nuovi infetti dopo feste, ritrovi e funzioni religiose" anteprima24.it Furore, con 16 contagi zona rossa prorogata fino al 17 gennaio: chiuse scuole, chiese e cimitero

In considerazione della situazione epidemiologica sul territorio di Furore dove attualmente si contano 16 contagi da Covid-19, il sindaco Giovanni Milo ha prorogato l'ordinanza numero 55 del 25 dicemb ...

Covid, sette nuovi contagi a Tramonti: quattro guariti

Covid, registrati 7 nuovi contagi nel comune di Tramonti. Emergono, inoltre, 4 guariti. L'annuncio arriva dall'Amministrazione Comunale ...

In considerazione della situazione epidemiologica sul territorio di Furore dove attualmente si contano 16 contagi da Covid-19, il sindaco Giovanni Milo ha prorogato l'ordinanza numero 55 del 25 dicemb ...Covid, registrati 7 nuovi contagi nel comune di Tramonti. Emergono, inoltre, 4 guariti. L'annuncio arriva dall'Amministrazione Comunale ...