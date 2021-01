Confesercenti e Fiepet: “Campania zona gialla opportunità per le imprese” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Confesercenti Campania, insieme alla Fiepet Campania, accoglie con grande soddisfazione la decisione del Ministro della Salute Roberto Speranza di confermare da lunedì la Campania in zona gialla, a meno di cambiamenti, legati ad una imprevedibile impennata di contagi, sempre possibili. «E’ una notizia molto importante – sottolinea il presidente Vincenzo Schiavo – innanzitutto per la salute di tutti noi ma lo è anche, dal nostro punto di osservazione, per rilanciare l’economia della Campania nei settori di ristorazione e bar. Insieme ai colleghi Politelli e Martucci della Fiepet regionale abbiamo lavorato duramente per consentire ai tanti imprenditori di questo settore di avere una progettualità e una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti, insieme alla, accoglie con grande soddisfazione la decisione del Ministro della Salute Roberto Speranza di confermare da lunedì lain, a meno di cambiamenti, legati ad una imprevedibile impennata di contagi, sempre possibili. «E’ una notizia molto importante – sottolinea il presidente Vincenzo Schiavo – innanzitutto per la salute di tutti noi ma lo è anche, dal nostro punto di osservazione, per rilanciare l’economia dellanei settori di ristorazione e bar. Insieme ai colleghi Politelli e Martucci dellaregionale abbiamo lavorato duramente per consentire ai tanti imprenditori di questo settore di avere una progettualità e una ...

