Conferenza stampa Pioli: «Quando tornano gli infortunati, dopo la Juve…» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Stefano Pioli è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino: ecco le parole dell'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. Ecco le sue parole. JUVE – «Abbiamo gestito la sconfitta allo stesso modo in cui abbiamo gestito le nostre vittorie. Non c'è stato bisogno di un mio particolare intervento per sollevare il morale dei giocatori perché sanno che abbiamo intrapreso la strada giusta e giocato la partita che dovevamo contro un avversario forte». INFORTUNI – «Saelemaekers e Bennacer nelle nostre previsioni potrebbero rientrare con il Cagliari ma li valuteremo giorno per giorno. Zlatan sta seguendo il suo programma, oggi era stabilito che avrebbe potuto fare uno spezzone di allenamento con i ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Commissario Straordinario 7 gennaio InvItalia LIVE MN - Pioli: "Calhanoglu? C'è volontà da entrambe le parti di rinnovare"

Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa tra pochi minuti, a presentare la sfida di domani sera contro il Torino. Segui tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero, sul nostro sito e ...

Milan, Pioli presenta il Torino: “Rispetto per i granata. Ibra? Non ci sarà”

Stefano Pioli, reduce dal k.o. casalingo contro la Juventus, è pronto a sfidare il Torino domani sera, sabato 9 gennaio, alle 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Confermata la lista degli ...

