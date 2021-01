Conferenza stampa Inzaghi: «Venderemo cara la palla» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Filippo Inzaghi ha parlato alla vigilia di Benevento-Atalanta Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta. ASSENZE – «Sicuramente saremo in undici. La squadra è stata fantastica, non ci ha mai fatto sentire le defezioni. Peccato, volevo giocarmi questa partita contro una squadra fantastica al completo. Nonostante questo, abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti e Venderemo cara la pelle. Mi auguro che il Benevento si giochi questa sfida al meglio. Siamo in un momento importante. Tello penso che la prossima settimana ci sarà, così come Tuia. Voleva essere disponibile in tutti i modi, ma non volevamo rischiare». RICORDI NERAZZURRI – «Conservo un ricordo bellissimo di quell’anno in cui vinsi la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Filippoha parlato alla vigilia di Benevento-Atalanta Filippo, allenatore del Benevento, ha parlato inalla vigilia della partita contro l’Atalanta. ASSENZE – «Sicuramente saremo in undici. La squadra è stata fantastica, non ci ha mai fatto sentire le defezioni. Peccato, volevo giocarmi questa partita contro una squadra fantastica al completo. Nonostante questo, abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti ela pelle. Mi auguro che il Benevento si giochi questa sfida al meglio. Siamo in un momento importante. Tello penso che la prossima settimana ci sarà, così come Tuia. Voleva essere disponibile in tutti i modi, ma non volevamo rischiare». RICORDI NERAZZURRI – «Conservo un ricordo bellissimo di quell’anno in cui vinsi la ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Giunta: alle 12.30 conferenza stampa Ufficio Stampa Disabilità e vaccino anti Covid. Arcuri annuncia: “Si parte a febbraio”

ROMA – Inizierà a febbraio la somministrazione del vaccino anti-covid alle persone con disabilità e, a quanto pare, anche ai loro accompagnatori. La notizia, attesissima e accoratamente richiesta da f ...

ROMA – Inizierà a febbraio la somministrazione del vaccino anti-covid alle persone con disabilità e, a quanto pare, anche ai loro accompagnatori. La notizia, attesissima e accoratamente richiesta da f ...