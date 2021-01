Conferenza stampa Giampaolo: «Mi disturba come è organizzato il calendario» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Marco Giampaolo ha parlato alla vigilia di Milan-Torino Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan. calendario – «Prima o poi una prima in classifica bisogna affrontarla. Adesso è il Milan primo e non mi preoccupa affrontare i rossoneri. Mi disturba come è combinato il calendario. Il Torino è l’unica squadra che gioca in maniera così ravvicinata nel tempo: 5 partite in 13 giorni. Tutte le altre hanno mediamente un giorno in più di recupero, alcune anche due. Non è il Milan che mi disturba, sono quindi gli impegni ravvicinati». MILAN – «Il Milan ha dimostrato anche con le assenze di essere una squadra forte. Quando tu riesci a conseguire un filotto di risultati ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Marcoha parlato alla vigilia di Milan-Torino Marco, allenatore del Torino, ha parlato inalla vigilia della partita contro il Milan.– «Prima o poi una prima in classifica bisogna affrontarla. Adesso è il Milan primo e non mi preoccupa affrontare i rossoneri. Miè combinato il. Il Torino è l’unica squadra che gioca in maniera così ravvicinata nel tempo: 5 partite in 13 giorni. Tutte le altre hanno mediamente un giorno in più di recupero, alcune anche due. Non è il Milan che mi, sono quindi gli impegni ravvicinati». MILAN – «Il Milan ha dimostrato anche con le assenze di essere una squadra forte. Quando tu riesci a conseguire un filotto di risultati ...

