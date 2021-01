Conca d’Oro, degrado alla stazione: l’esasperazione dei residenti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Letti, materassi, coperte, bottiglie di birra, spazzatura, e chi più ne ha più ne metta. Un vero e proprio accampamento abusivo nel più totale degrado è quello che si trova nella stazione metro Conca d’Oro, più precisamente nei portici antistanti l’entrata della metropolitana. E’ questo quello che i pendolari, ma anche e soprattutto i residenti della zona, sono costretti a sopportare ormai da tempo: una situazione insostenibile, tant’è che i cittadini chiedono a gran voce interventi immediati. Avevamo raccontato del degrado alla stazione della Metro il mese scorso: ora, a distanza di giorni, i fatti sembrano essere sempre gli stessi. Se non addirittura essere peggiorati. E se è vero che queste persone vivono così, o meglio “sopravvivono”, nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Letti, materassi, coperte, bottiglie di birra, spazzatura, e chi più ne ha più ne metta. Un vero e proprio accampamento abusivo nel più totaleè quello che si trova nellametro, più precisamente nei portici antistanti l’entrata della metropolitana. E’ questo quello che i pendolari, ma anche e soprattutto idella zona, sono costretti a sopportare ormai da tempo: una situazione insostenibile, tant’è che i cittadini chiedono a gran voce interventi immediati. Avevamo raccontato deldella Metro il mese scorso: ora, a distanza di giorni, i fatti sembrano essere sempre gli stessi. Se non addirittura essere peggiorati. E se è vero che queste persone vivono così, o meglio “sopravvivono”, nel ...

