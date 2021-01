Con la scusa della 'pietas' la Lega chiede di inginocchiarsi per i golpisti morti a Capitol Hill (Di venerdì 8 gennaio 2021) La destra riesce sempre a trovare il modo di essere dalla parte sbagliata della storia: dopo le violenze di Capitol Hill, che segnano - speriamo - la fine dell'epoca del sovranismo selvaggio, mentre ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 gennaio 2021) La destra riesce sempre a trovare il modo di essere dalla parte sbagliatastoria: dopo le violenze di, che segnano - speriamo - la fine dell'epoca del sovranismo selvaggio, mentre ...

pdnetwork : In un tweet, Francesca Donato europarlamentare leghista ha pubblicato la Stella di Davide che gli ebrei dovevano po… - 74_CortoMaltese : @EuropeanLavinia @MarcoRizzoPC beh come dargli torto, sono andati ad ammazzare Saddam Hussein che loro stessi aveva… - Alba03661914 : RT @tommyzorzishow: Tommy: Harry Styles è un figo, bono da paura... Giulia: Ma lui stava con Kendall, no? Tommy: Ah beh amore, lì... Non è… - ilpelucheditanc : RT @tommyzorzishow: Tommy: Harry Styles è un figo, bono da paura... Giulia: Ma lui stava con Kendall, no? Tommy: Ah beh amore, lì... Non è… - Ttue13 : @BayerNany @sonountipoacaso 14 anni sei sicura ? Comunque scusa sono stata un po’ rude. Io sto in Portogallo da qua… -