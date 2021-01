Con il Covid, cresce di mezzo milione l'esercito di chi non cerca più lavoro (Di venerdì 8 gennaio 2021) In aumento il numero degli italiani che non cercano lavoro di 73.000 unità. Una crescita dei cosiddetti inattivi dello 0,5% rispetto al mese di ottobre 2020. Secondo gli ultimi dati Istat sull'occupazione pubblicati oggi, a novembre il numero di inattivi cresce tra le donne, gli uomini fra i 24 e i 49 anni e gli ultra 65enni. Diminuisce invece tra i 15-24enni e fra i 50-64enni. Il tasso di inattività sale dunque al 35,8% (+0,2%). Rispetto a febbraio 2020, questo livello è superiore di 340.000 unità. A questo si aggiunge il fatto che le ripetute flessioni congiunturali registrate tra marzo e giugno 2020 hanno fatto sì che, anche nel mese di novembre 2020, l'occupazione continui a essere più bassa rispetto a quella registrata nello stesso mese del 2019 (-1,7%, pari a -390.000 unità). La diminuzione coinvolge uomini e donne, dipendenti ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 gennaio 2021) In aumento il numero degli italiani che nonnodi 73.000 unità. Una crescita dei cosiddetti inattivi dello 0,5% rispetto al mese di ottobre 2020. Secondo gli ultimi dati Istat sull'occupazione pubblicati oggi, a novembre il numero di inattivitra le donne, gli uomini fra i 24 e i 49 anni e gli ultra 65enni. Diminuisce invece tra i 15-24enni e fra i 50-64enni. Il tasso di inattività sale dunque al 35,8% (+0,2%). Rispetto a febbraio 2020, questo livello è superiore di 340.000 unità. A questo si aggiunge il fatto che le ripetute flessioni congiunturali registrate tra marzo e giugno 2020 hanno fatto sì che, anche nel mese di novembre 2020, l'occupazione continui a essere più bassa rispetto a quella registrata nello stesso mese del 2019 (-1,7%, pari a -390.000 unità). La diminuzione coinvolge uomini e donne, dipendenti ...

Mov5Stelle : Con più di 320mila dosi somministrate, siamo i primi in Europa per numero di vaccinazioni contro il Covid. Ottavi n… - Agenzia_Ansa : Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Euro… - DaniloToninelli : Centrodestra lombardo ultimo in tutto: regione con più morti da Covid-19, tra le regioni che hanno fatto meno vacci… - enricocoppotell : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra con @MattiaPirulli in videoconferenza per l'iniziativa unitaria @FelsaCisl, @NIdiLCGIL, @UilTemp 'Vengo anc… - GiampaoloGalli : @MG462gm Le nuove povertà dovute al Covid sono una faccenda molto seria. Non può essere compresa con i canoni della sinistra tradizionale. -

Ultime Notizie dalla rete : Con Covid Covid, boom di contagi: con la riapertura scuole si può anche peggiorare. Le stime del matematico Sebastiani Orizzonte Scuola Dolce e Gabbana cancellano la sfilata a Milano: «Non ci sono le condizioni»

La decisione a sorpresa a una settimana dalla fashion week uomo: «Con la situazione contingente legata al Covid non ce la sentiamo» ...

Covid, vaccino Pfizer/BioNTech appare efficace contro mutazione in nuove varianti - studio

NEW YORK (Reuters) - Il vaccino contro il Covid-19 di Pfizer e BioNTech sembra essere efficace contro una mutazione chiave nelle nuove varianti di coronavirus ad alta trasmissibilità individuate nel ...

La decisione a sorpresa a una settimana dalla fashion week uomo: «Con la situazione contingente legata al Covid non ce la sentiamo» ...NEW YORK (Reuters) - Il vaccino contro il Covid-19 di Pfizer e BioNTech sembra essere efficace contro una mutazione chiave nelle nuove varianti di coronavirus ad alta trasmissibilità individuate nel ...