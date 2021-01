"Come si sta con 280mila euro in tasca?". Cannoletta, amara verità sui soldi vinti all'Eredità: Insinna, che imbarazzo (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'ex campione dei record Massimo Cannoletta, l'uomo che ha fatto la piccola storia dell'Eredità di Flavio Insinna su Rai1, si racconta a Oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone. "Come si sta con 280mila euro in tasca?", gli chiede la presentatrice. E il divulgatore appassionato di viaggi, in crisi Come tutta la categoria a causa delle limitazioni da Covid, la gela: "Non ho ancora visto i 280mila euro vinti". In compenso, è diventato un mito sui social: "Mi fa piacere questa popolarità, ma lasciami togliere qualche sassolino. Ho ricevuto dei messaggi da persone alle quali, prima dell'Eredità, avevo scritto per collaborare anche a titolo gratuito per il mio gusto di divulgare. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'ex campione dei record Massimo, l'uomo che ha fatto la piccola storia dell'di Flaviosu Rai1, si racconta a Oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone. "si sta conin?", gli chiede la presentatrice. E il divulgatore appassionato di viaggi, in crisitutta la categoria a causa delle limitazioni da Covid, la gela: "Non ho ancora visto i". In compenso, è diventato un mito sui social: "Mi fa piacere questa popolarità, ma lasciami togliere qualche sassolino. Ho ricevuto dei messaggi da persone alle quali, prima dell', avevo scritto per collaborare anche a titolo gratuito per il mio gusto di divulgare. ...

EnricoLetta : Quel che sta succedendo al #CapitolBuilding di #WashingtonDC è la dimostrazione che #Trump è un golpista. Come tale andrebbe trattato. - mariocalabresi : #Trump è colpevole per quello che sta accadendo, mai si era vista una rottura delle regole come questa. Dovrebbe di… - sbonaccini : Chiedete ai sovranisti da tastiera, tifosi di Trump, come @Giorgiolaporta cosa pensano di quello che sta succedendo… - stillouiss : RT @wvnnabeyours: come sta andando in che senso ci lo show? hanno scoperti? - Peppu75 : RT @talebanikov: La stagione del Milan si sta trasformando in Game of Thrones, ti esalti per la puntata ma aspetti sempre la morte di qualc… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Joseph Blatter in ospedale, come sta l'ex presidente Fifa Adnkronos Trump ammette la sconfitta elettorale: ci sarà nuovo governo. I democratici: via subito

In un messaggio video per la prima volta il presidente ammette la sconfitta senza citare mai il suo rivale. Tra i democratici si parla di impeachment ma si pensa anche al più veloce 25esimo emendament ...

La Dolce Vita in Queensland, in moto a una Vespa

La passione, lo stile di vita e il “sorriso del vespista”, come ha detto Michele Di Leva, si sta diramando in Queensland. Il Vespa Club Australia, a Toowoomba, abbraccia i gruppi di Brisbane e della G ...

In un messaggio video per la prima volta il presidente ammette la sconfitta senza citare mai il suo rivale. Tra i democratici si parla di impeachment ma si pensa anche al più veloce 25esimo emendament ...La passione, lo stile di vita e il “sorriso del vespista”, come ha detto Michele Di Leva, si sta diramando in Queensland. Il Vespa Club Australia, a Toowoomba, abbraccia i gruppi di Brisbane e della G ...