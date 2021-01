Come scongiurare una Capitol Hill italiana (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le immagini giunte il 6 gennaio scorso da Capitol Hill, a Washington DC, sembrerebbero il primo scoraggiante atto di un 2021 che non vuole sfigurare davanti al caos e alle problematiche portate dal suo tristemente illustre predecessore. È forse la prima volta in quasi due secoli che la democrazia americana, incarnazione dei valori democratici occidentali e così strabordante da volersi fare esportatrice di democrazia nel resto del mondo, si trova a dover gestire un conflitto interno di simile entità. Ma in tutta onestà, non so se sia corretto affermare che quanto accaduto ieri nel Campidoglio statunitense ci ha colto completamente alla sprovvista. La campagna elettorale del presidente uscente Trump è stata costellata, fin dalle primissime uscite pubbliche, da una comunicazione molto chiara di cui si possono mettere in luce due punti fondamentali: ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le immagini giunte il 6 gennaio scorso da, a Washington DC, sembrerebbero il primo scoraggiante atto di un 2021 che non vuole sfigurare davanti al caos e alle problematiche portate dal suo tristemente illustre predecessore. È forse la prima volta in quasi due secoli che la democrazia americana, incarnazione dei valori democratici occidentali e così strabordante da volersi fare esportatrice di democrazia nel resto del mondo, si trova a dover gestire un conflitto interno di simile entità. Ma in tutta onestà, non so se sia corretto affermare che quanto accaduto ieri nel Campidoglio statunitense ci ha colto completamente alla sprovvista. La campagna elettorale del presidente uscente Trump è stata costellata, fin dalle primissime uscite pubbliche, da una comunicazione molto chiara di cui si possono mettere in luce due punti fondamentali: ...

