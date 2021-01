Com’è cambiato il fenomeno della tossicodipendenza dopo gli anni raccontati in SanPa

Leggi su wired

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (foto: comunità di San Patrignano/Facebook)Negli ultimi giorni ha suscitato un certo scalpore e un grande interesse la prima docuserie tutta italiana uscita su Netflix, dedicata al trattamento delle tossicodipendenze e in particolare ai primi 17storiacomunità di San Patrignano. Il periodo storico raccontato va dalle origini, nel 1978, fino alla morte del fondatore Vincenzo Muccioli, avvenuta nel 1995. E oggi, a un quarto di secolo di distanza, come noto il tema delle dipendenze da sostanze è purtroppo più attuale che mai, anche se le dinamiche sono molto diverse rispetto ad allora. Il passatodroga in Italia negliSettanta e Ottanta è di fatto una storia con un solo ingombrante protagonista: l’eroina. Il che significava, all’atto pratico, che le dinamiche di utilizzo, i ...