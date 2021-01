Cobra Kai 4 e non solo, la nuova stagione pronta per le riprese e si pensa agli spin-off (Di venerdì 8 gennaio 2021) Cobra Kai 4 non ha bisogno di ufficialità: il rinnovo è già nei fatti e le riprese dovrebbero iniziare a breve. Dopo il debutto anticipato della terza stagione a Capodanno, il format che Netflix ha acquisito dopo il mancato rinnovo da parte di Youtube Premium viaggia a vele spiegate verso la quarta. Un’intuizione, quella dello streamer, che si è rivelata sin da subito un ottimo affare. I creatori della serie Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald hanno lavorato alla sceneggiatura di Cobra Kai 4 già lo scorso anno, molto prima che la terza ultimasse le riprese e più o meno contestualmente a quando i risultati delle stagioni 1 e 2 arrivate su Netflix durante l’estate hanno testimoniato la riuscita dell’operazione. La fase di scrittura di Cobra Kai 4 era già terminata lo scorso ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021)Kai 4 non ha bisogno di ufficialità: il rinnovo è già nei fatti e ledovrebbero iniziare a breve. Dopo il debutto anticipato della terzaa Capodanno, il format che Netflix ha acquisito dopo il mancato rinnovo da parte di Youtube Premium viaggia a vele spiegate verso la quarta. Un’intuizione, quella dello streamer, che si è rivelata sin da subito un ottimo affare. I creatori della serie Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald hanno lavorato alla sceneggiatura diKai 4 già lo scorso anno, molto prima che la terza ultimasse lee più o meno contestualmente a quando i risultati delle stagioni 1 e 2 arrivate su Netflix durante l’estate hanno testimoniato la riuscita dell’operazione. La fase di scrittura diKai 4 era già terminata lo scorso ...

