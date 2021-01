Ciclismo | Sam Bennett | “Non sono mai arrivato alla Sanremo al top della forma Sono contento di correre con Cavendish”

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Samè ormai da tre anni uno dei migliori velocisti al mondo. Nel 2020, dopo anni passati in Bora-Hansgrohe, si è trasferito in Deceuninck-Quick Step e si è definitivamente imposto come una delle ruote più veloci del gruppo conquistando la maglia verde al Tour de France con annesse due tappe. Dal 2018 a oggi, lo sprinter irlandese, ha vinto la bellezza di otto frazioni tra Giro, Vuelta e Grande Boucle. Di recente, Samha rilasciato una lunga intervista a Cyclingnews in cui ha parlato dei suoi prossimi obiettivi e dell’arrivo di Marknella sua Deceuninck-Quick Step. Queste le fasi salienti: “Mi ero ripromesso di vincere una tappa al Tour de France prima di compiere trent’anni e ciriuscito. Oramolto più tranquillo a guardo al futuro ...