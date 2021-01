Ciclismo, Pogacar e la sua squadra vaccinati contro il Covid-19 (Di venerdì 8 gennaio 2021) I corridori e lo staff dell'UAE Team Emirates, formazione del vincitore del Tour de France 2020, hanno ricevuto il vaccino anti Covid-19 approvato dal Ministero della Salute e della Prevenzione degli ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 gennaio 2021) I corridori e lo staff dell'UAE Team Emirates, formazione del vincitore del Tour de France 2020, hanno ricevuto il vaccino anti-19 approvato dal Ministero della Salute e della Prevenzione degli ...

A tutti è stato iniettato il vaccino cinese Sinopharm, approvato dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti. "Siamo fieri di mostrare la via nella lotta contro la pandemia e di contribuire agli sforzi c ...

La squadra di Pogacar, vincitore del Tour De France, è il primo team ciclistico a iniziare la procedura di immunizzazione.

A tutti è stato iniettato il vaccino cinese Sinopharm, approvato dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti. "Siamo fieri di mostrare la via nella lotta contro la pandemia e di contribuire agli sforzi c ...