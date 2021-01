Ciarambino | “Voragine Ospedale del Mare | fare subito chiarezza sulle cause”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’apertura improvvisa di unaall’del, della profondità di circa 20 metri e del diametro di 50, è un fatto di enorme gravità che suscita una sensazione di profonda incertezza. Una tragedia sfiorata, tenuto conto che lo squarcio si è verificato in un’area parcheggio pubblica, a poca distanza dai reparti, inghiottendo le auto di alcuni dipendenti”. Così in una nota la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria. “Siamo molto preoccupati – continua la– per il destino di una struttura destinata a diventare un’eccellenza della sanità in Campania e in Italia, capace di assistere migliaia di pazienti al giorno, e dove è attivo, sia pur parzialmente, un Covid center, oltre a un Covid residence che è stato già ...