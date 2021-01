“Ci sono legami più forti di tutto” | Quagliarella rifiuta il trasferimento alla Juve

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non è bastato il corteggiamento dei bianconeri per rivederlo a Torino con la maglia a strisce. Fabioha declinato l’invito del club di Andrea Agnelli. “Se hai dato tanto – scrive il bomber stabiese sui social – e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che cipiùdi, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti, che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia. Io penso, vivo e gioco così“. Una decisione, quella dell’attaccante della Sampdoria, che ha fatto letteralmente impazzire di gioia non solo i doriani ma anche tutti i tifosi azzurri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

romeoagresti : #Quagliarella su Instagram: “Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte d… - FBiasin : 'Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l'emozione che batte dentro il petto, vuol dire ch… - reportrai3 : Salvatore Baiardo racconta i legami tra i boss Graviano e Berlusconi: «Non sono i 20 miliardi che ha tirato su con… - iljackmora : ?? Sampdoria, Quagliarella dichiara amore: 'Ci sono legami più forti' ???? #Quagliarella #Sampdoria #calciomercato… - MAX55902937 : @romeoagresti Ci sono legami più forti, ad esempio un contratto più lungo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : sono legami

Quagliarella giura fedeltà alla Sampdoria, Schone rescinde con il Genoa e guarda all’Ajax mentre Cutrone torna in Inghilterra, al Wolverhampton. Il mercato di riparazione di gennaio, che non promette ...Il sumero era diffuso in Mesopotamia, l’elamita nell’altopiano iranico: erano vicini geograficamente, ma non avevano legami linguistici. Le prime forme di scrittura sono apparse in Mesopotamia alla ...