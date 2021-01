Chi era Brian Sicknick | il poliziotto morto in seguito agli scontri di Capitol Hill

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Si chiamavaD., aveva 40 anni e prestava servizio come: è lui la quinta vittima legata all’assalto dei manifestanti pro-Trump al Congresso statunitense consumatasi il 6 gennaio a Washington Dc. L’agente di polizia era rimasto ferito durante glied è deceduto dopo 24 ore di lotta tra la vita e la morte. A confermarlo è giunta la polizia del Campidoglio, affermando che il ferimento diè avvenuto “mentre si scontrava fisicamente con i manifestanti”. Tornato in caserma, ha avuto un collasso ed è crollato. Trasportato in ospedale, l’uomo non ce l’ha fatta ed è deceduto alle 21.30 di giovedì 7 gennaio. Secondo quanto riportato dalla Cnn,era entrato a far parte della Polizia del Campidoglio ...