Chi è Matilda De Angelis di The Undoing Le Verità non Dette? Cam girl e amante di Nicole Kidman (Di venerdì 8 gennaio 2021) Qualcuno ha già iniziato la maratona di The Undoing Le Verità non Dette mentre altri lo faranno solo questa sera quando la serie inizierà ad andare in onda su Sky Atlantic con tutti e sei i suoi episodi, fatto sta che la curiosità è tutta concentrata su Matilda De Angelis, l'attrice italiana protagonista prima come cam girl e poi addirittura come amante del personaggio interpretato da Nicole Kidman. Le sue scene di nudo convinceranno sicuramente il pubblico italiano così come hanno fatto con quello americano ma in molti non conoscono l'attrice che nel 2021 diventerà protagonista assoluta al cinema e in tv. Nelle scorse settimane è stato già fatto il suo nome insieme al resto del cast di Leonardo, la serie tv Rai sul genio italiano, ...

