Chi è Alessio Romagnoli | il misterioso e famoso fidanzata di Giulia Salemi?

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Un nome, una garanzia:, nonostante la giovane età, è un calciatore di grande talento e ha un futuro ricco di successi davanti agli occhi. Nella stagione 2018/2019 è diventato capitano del Milan, il secondo più giovane che la squadra abbia mai avuto. Ma al di là dei suoi miracoli in campo,è conosciuto anche dagli amanti del gossip, a causa di una presunta relazione che ha fatto molto chiacchierare. A causa di una vecchia foto che lo ritrae con la maglia della Lazio,è stato spesso bersagliato e minacciato dai tifosi della Roma, arrivando addirittura ad insultarlo sotto casa.è un grande appassionato di Moto Gp. Agli inizi della sua carriera gioca da centrocampista centrale, per emulare il suo idolo: Zidane. Ha scelto la maglia ...

GrandeFratello : Una voce fuori urla: “Giulia è fidanzata con Alessio!”, scatenando i dubbi di Pierpaolo. È subito scontro ?? #GFVIP - aykaakay : RT @star3star3: Da fuori urlano: “PIERPAOLO GIULIA È FIDANZATA CON ALESSIO” Cecilia: “per favore non dite niente adesso a giulia perchè en… - theblondes4 : RT @FedericaAbbat19: Lei parla di ely e delle cose che riporta fuori, Ely zitta! Una sconosciuta urla che si sente con un Alessio e dice di… - benedet24464737 : RT @FedericaAbbat19: Lei parla di ely e delle cose che riporta fuori, Ely zitta! Una sconosciuta urla che si sente con un Alessio e dice di… - FedericaAbbat19 : Lei parla di ely e delle cose che riporta fuori, Ely zitta! Una sconosciuta urla che si sente con un Alessio e dice… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Alessio

Fiorentina-Cagliari valevole per la 17ª giornata della Serie A corrisponde con la 17ª del fantacalcio. Ecco chi schierare della rosa rossoblù ...Fuori dalla casa del Grande Fratello hanno urlato che Giulia Salemi sarebbe fidanzata con un tale Alessio: questo è bastato per mettere in crisi il rapporto con Pierpaolo Pretelli. Sono bastate delle ...