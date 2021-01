“Che figura di m***” Striscia la notizia | il siluro contro Enrico Mentana La gaffe che resterà negli annali della tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “Una clamorosa”. Ezio Greggio aladescrive così quanto accaduto durante la puntata speciale di La7 sull’assalto al Congresso statunitense. Quie Gerardo Greco sono incappati in uno scivolone derivato dalla diretta improvvisata. “I due hanno preso le immagini di un film per vere”, spiega Enzo Iacchetti. Il direttore del Tg La7 infatti ha mandato in onda la pellicola Project-X e non le foto che ritraevano gli scontri con protagonisti i sostenitori di Donald Trump. I due giornalisti hanno inizialmente commentato ciò che veniva trasmesso, salvo poi avanzare qualche dubbio e interrompersi. Il film era “Project X-Una festa che spacca” ed era stato rilanciato da un profilo satirico col marchio “Live footage”. Una svista chenon ha commentato, ma ...