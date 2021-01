Che Dio ci aiuti 6: Anticipazioni sulla puntata del 10 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni, per la fiction Che Dio ci aiuti 6, del 10 gennaio, che è sempre molto amata e seguita. La fiction, che vede tra le interpreti Elena Sofia Ricci, ovvero Che Dio ci aiuti, è sempre molto amata e seguita, e la puntata di ieri sera, la prima della nuova serie ha L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Vediamo insieme le, per la fiction Che Dio ci6, del 10, che è sempre molto amata e seguita. La fiction, che vede tra le interpreti Elena Sofia Ricci, ovvero Che Dio ci, è sempre molto amata e seguita, e ladi ieri sera, la prima della nuova serie ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pontifex_it : Anche noi, come i Magi, siamo chiamati a lasciarci sempre attirare, illuminare e convertire da Cristo: è il cammino… - Pontifex_it : “Alzare gli occhi” è il primo passo che dispone all’adorazione. Quando alziamo gli occhi a Dio, i problemi della vi… - Pontifex_it : Santa Madre di Dio, a te consacriamo il nuovo anno. Tu, che sai custodire nel cuore, prenditi cura di noi. Benedici… - Caterin10184381 : RT @canyamanitalian: Nuovo video postato dal grande Ferzan, non potete capire l'emozione che proviamo nel vedere Ferzan dirigere Can, mio D… - Kolored97 : So soltanto che quando vedrò quel piccolo Dio vestito di verde in Legends, allagherò direttamente il pavimento. ???? -