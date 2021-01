Cessione quinto pensioni 2021: le ultime notizie (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il nuovo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha decretato quelli che sono i nuovi tassi per la Cessione del quinto dello stipendio delle pensioni 2021. Sull’argomento, decisamente complicato, è subito intervenuta l’Inps per fare chiarezza e fissare quelli che sono ritenuti i punti più importanti. Cosa sapere, allora, sulla Cessione del quinto per le pensioni 2021? Le prime informazioni date al riguardo dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale prevedono tassi diversi legati ai prestiti fino a 15mila euro e oltre questa soglia. Ecco di seguito le ultime news. Partiamo con lo specificare che la rata di rimborso del prestito ha scadenza mensile e viene trattenuta su ogni busta paga direttamente dall’Ente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il nuovo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha decretato quelli che sono i nuovi tassi per ladeldello stipendio delle. Sull’argomento, decisamente complicato, è subito intervenuta l’Inps per fare chiarezza e fissare quelli che sono ritenuti i punti più importanti. Cosa sapere, allora, sulladelper le? Le prime informazioni date al riguardo dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale prevedono tassi diversi legati ai prestiti fino a 15mila euro e oltre questa soglia. Ecco di seguito lenews. Partiamo con lo specificare che la rata di rimborso del prestito ha scadenza mensile e viene trattenuta su ogni busta paga direttamente dall’Ente ...

