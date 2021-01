C'è Trump? Totò si butta a sinistra (Di venerdì 8 gennaio 2021) Guardando le immagini del grottesco tentativo di golpe a Washington , tutto il mondo si è chiesto: ma come è possibile? Come è potuto succedere proprio negli Stati Uniti , modello di democrazia per ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Guardando le immagini del grottesco tentativo di golpe a Washington , tutto il mondo si è chiesto: ma come è possibile? Come è potuto succedere proprio negli Stati Uniti , modello di democrazia per ...

GEKO95307669 : @anna_volante Trump punta sull'alta borghesia acculturata : con l'attacco di ieri ha fatto un figurone. Se rifanno… - Lux_Aurea : RT @frustametafora: Insurrezione Pelosi e Schumer chiedono la rimozione di #Trump immediata per #insurrezione Esito da appoggiare in toto… - Sakurauchi_Hime : RT @francescobraam1: @myrtamerlino Non condivido le scelte di Trump ma che due social network si permettano di censurare in toto un preside… - rosyros1962 : RT @frustametafora: Insurrezione Pelosi e Schumer chiedono la rimozione di #Trump immediata per #insurrezione Esito da appoggiare in toto… - Comacchiese : @borghi_claudio Quindi quando il Presidente Trump parlava di brogli elettorali mentiva? Che senso ha dire di votare… -