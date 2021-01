Catania, salta il preliminare di vendita per il 9 gennaio e Augello manda un messaggio a Tacopina (Di venerdì 8 gennaio 2021) La firma del preliminare di vendita del Calcio Catania, prevista per domani 9 gennaio, è slittata. Le perplessità di Joe Tacopina consegnate ai microfoni di Itasportpress si sono rivelate corrette. L’avvocato italo-americano non bluffava quando manifestava la sua impazienza per delle risposte che tardavano ad arrivare da Catania per addivenire alla firma del preliminare di vendita. Questa sera l’avvocato Augello ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti che lo attendevano dopo una ennesima riunione tra i soci della Sigi. Risposte del legale non esplicite ma hanno fatto capire il perchè dello slittamento della data del preliminare di vendita. "Tra feste e altre cose i tempi si sono allungati ma ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 8 gennaio 2021) La firma deldidel Calcio, prevista per domani 9, è slittata. Le perplessità di Joeconsegnate ai microfoni di Itasportpress si sono rivelate corrette. L’avvocato italo-americano non bluffava quando manifestava la sua impazienza per delle risposte che tardavano ad arrivare daper addivenire alla firma deldi. Questa sera l’avvocatoha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti che lo attendevano dopo una ennesima riunione tra i soci della Sigi. Risposte del legale non esplicite ma hanno fatto capire il perchè dello slittamento della data deldi. "Tra feste e altre cose i tempi si sono allungati ma ...

ItaSportPress : Catania, salta il preliminare di vendita per il 9 gennaio e Augello manda un messaggio a Tacopina -… - blogsicilia : Covid19, salta la festa di Sant'Agata 2021 - - palermo24h : REINHART - CATANIA: l'operazione salta o si concretizza? Prossimi giorni determinanti - frank_catania : RT @EdoardoMecca1: Rabiot che salta due partite per precauzione perché non si riesce ad avere chiarezza sul turno di squalifica da scontare… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania salta REINHART - CATANIA: l'operazione salta o si concretizza? Prossimi giorni determinanti Tutto Calcio Catania Focolaio di Covid19 in una chiesa allo Sperone, salta incontro con Salvini

E' saltato a causa di un focolaio Covid l'incontro previsto, nel pomeriggio, tra il leader della Lega Matteo Salvini e don Ugo, parroco della chiesa di Maria Ss. delle Grazie, in corso dei Mille, allo ...

Focolaio di Covid19 in una chiesa alla Sperone, salta incontro con Salvini

E' saltato a causa di un focolaio Covid l'incontro previsto, nel pomeriggio, tra il leader della Lega Matteo Salvini e don Ugo, parroco della chiesa di Maria Ss. delle Grazie, in corso dei Mille, allo ...

E' saltato a causa di un focolaio Covid l'incontro previsto, nel pomeriggio, tra il leader della Lega Matteo Salvini e don Ugo, parroco della chiesa di Maria Ss. delle Grazie, in corso dei Mille, allo ...E' saltato a causa di un focolaio Covid l'incontro previsto, nel pomeriggio, tra il leader della Lega Matteo Salvini e don Ugo, parroco della chiesa di Maria Ss. delle Grazie, in corso dei Mille, allo ...