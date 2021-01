Castellammare di Stabia, avvolta dalla fiamme nel proprio giardino: muore 31enne (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Tragedia nel pomeriggio a Castellammare di Stabia dove una donna di 31 anni è morta dopo essere stata avvolta dalle fiamme mentre era nel proprio giardino. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono accorsi per chiudere il rogo e allertare le Forze dell’Ordine e i mezzi di soccorso. La donna è stata immediatamente trasportata Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli ma la corsa è stata vana, erano troppo gravi le ustioni sul suo corpo. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato al tragico evento, è stata aperta un’inchiesta e si attendono gli sviluppi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Na) – Tragedia nel pomeriggio adidove una donna di 31 anni è morta dopo essere statadallementre era nel. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono accorsi per chiudere il rogo e allertare le Forze dell’Ordine e i mezzi di soccorso. La donna è stata immediatamente trasportata Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli ma la corsa è stata vana, erano troppo gravi le ustioni sul suo corpo. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato al tragico evento, è stata aperta un’inchiesta e si attendono gli sviluppi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

