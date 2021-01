Caso Suarez, arrivano nuove intercettazioni sull’esame farsa (Di venerdì 8 gennaio 2021) Caso Suarez, le ultime novità Le indagini sul Caso Suarez continuano, come riportato dal Corriere dell’Umbria nelle ultime ore sarebbero spuntate altre intercettazioni sull’esame. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 8 gennaio 2021), le ultime novità Le indagini sulcontinuano, come riportato dal Corriere dell’Umbria nelle ultime ore sarebbero spuntate altre. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : Intanto a Perugia (caso #Suarez, fra gli indagati c’è #Paratici) Cantone va dritto per la sua strada: sospensione c… - ZZiliani : L’Italia è quel paese in cui quando esplode (di solito per caso) uno scandalo di malaffare del potere, e la gente n… - JurijRoselli : @7bertoldo7 @sensocritico2 @SerraniAle @Gazzetta_it Senza contare il caso suarez - pierpaolopenza : @CarloAl87550029 @DiegoA20_17_38 @capuanogio quindi il caso Suarez è la stessa cosa del caso ASL? - PalloneBucato : Il caso #Suarez ha scoperchiato il malaffare universitario...quello sportivo no! #SerieA #Juve ?? -