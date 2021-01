Caso Milik, parla l’agente: “Il Napoli non accetta offerte, sembra voglia perderlo a zero” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il futuro di Arek Milik non è ancora stato definito e molto probabilmente la situazione non migliorerà nei prossimi giorni. Il Napoli ha deciso di andare allo scontro con l’attaccante polacco e De Laurentiis sembrerebbe intenzionato a perderlo a parametro zero. “La trattativa con l’Atletico per Milik si è interrotta perché il Napoli non ha accettato l’offerta. Gli Azzurri chiedono molti più soldi di quelli che l’Atlético può spendere in questo momento“, sono le parole di Fabrizio De Vecchi, uno degli agenti di Milik, al quotidiano spagnolo AS parlando del futuro dell’attaccante polacco. “I migliori club della Premier League, l’Atletico e il Marsiglia si sono interessati ad Arek. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il futuro di Areknon è ancora stato definito e molto probabilmente la situazione non migliorerà nei prossimi giorni. Ilha deciso di andare allo scontro con l’attaccante polacco e De Laurentiis sembrerebbe intenzionato aa parametro. “La trattativa con l’Atletico persi è interrotta perché ilnon hato l’offerta. Gli Azzurri chiedono molti più soldi di quelli che l’Atlético può spendere in questo momento“, sono le parole di Fabrizio De Vecchi, uno degli agenti di, al quotidiano spagnolo ASndo del futuro dell’attaccante polacco. “I migliori club della Premier League, l’Atletico e il Marsiglia si sono interessati ad Arek. ...

MRC_typing : Se il Napoli dovesse prendere Zaccagni avrebbe un'enorme quantità di giocatori in attacco (ha già 3 punte + Mertens… - Nellobr : I procuratori sono la rovina del calcio,esempio caso Milik - NapoliVertical : @MatteoTamburin4 @ZZiliani Comunque Ibra non c'entra niente con il caso Milik, Ibrahimovic è stato preso per fare g… - infoitsport : Caso Milik, l'intermediario: 'Troppo alta la cifra richiesta. Sembra che il Napoli preferisca perderlo a zero' - infoitsport : Caso Milik, l'intermediario: 'Napoli chiede cifra troppo alta. Sembra preferisca perderlo a zero' -