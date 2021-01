Cartabellotta (Gimbe): «Con questi numeri rischiamo che la terza ondata si innesti sulla seconda» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Corriere della Sera intervista Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. «La terza ondata rischia di arrivare presto, quando ancora la seconda non ha affatto esaurito la sua forza. Dobbiamo prestare massima attenzione alle prossime due settimane: solo dopo la metà di gennaio capiremo gli effetti del decreto Natale sul contenimento dell’epidemia». Negli ultimi giorni i contagi sono aumentati. «Tecnicamente siamo in una fase di stabilizzazione della curva che ha raggiunto il picco a fine novembre. La discesa prima è rallentata, poi si è fermata e adesso si intravede un trend in rialzo. Stanno crescendo, seppur lentamente, i ricoveri con sintomi, i posti letto occupati in terapia intensiva e gli attualmente positivi sono arrivati a 571 mila. Con questi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Corriere della Sera intervista Nino, presidente della Fondazione. «Larischia di arrivare presto, quando ancora lanon ha affatto esaurito la sua forza. Dobbiamo prestare massima attenzione alle prossime due settimane: solo dopo la metà di gennaio capiremo gli effetti del decreto Natale sul contenimento dell’epidemia». Negli ultimi giorni i contagi sono aumentati. «Tecnicamente siamo in una fase di stabilizzazione della curva che ha raggiunto il picco a fine novembre. La discesa prima è rallentata, poi si è fermata e adesso si intravede un trend in rialzo. Stanno crescendo, seppur lentamente, i ricoveri con sintomi, i posti letto occupati in terapia intensiva e gli attualmente positivi sono arrivati a 571 mila. Con...

