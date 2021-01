Capitol Hill, poliziotto ferito negli scontri morto: chi era Brian Sicknick (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si aggrava il bilancio dell’assalto a Capitol Hill, poliziotto ferito negli scontri è morto poco fa: chi era Brian Sicknick. Un ufficiale della polizia del Campidoglio degli Stati Uniti è morto a seguito delle ferite riportate nel violento assedio dell’edificio mercoledì, secondo un comunicato stampa del dipartimento di polizia. Lo rivelano in queste ore i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si aggrava il bilancio dell’assalto apoco fa: chi era. Un ufficiale della polizia del Campidoglio degli Stati Uniti èa seguito delle ferite riportate nel violento assedio dell’edificio mercoledì, secondo un comunicato stampa del dipartimento di polizia. Lo rivelano in queste ore i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

