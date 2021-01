Cancro e corona virus | morta bimba di cinque anni di Taranto Decesso nell' ospedale Giovanni XXIII di Bari

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 8 gennaio 2021) AvevaFederica. Era di, era stata colpita da unal cervello. Per questo era in cura a Milano poi a Roma.a capitale è stata colpita anche dal. Ricovero al “Giov” di, dove la bambina è. Lo ha comunicato l’ambientalista Luciano Manna che ha espresso anche chiare critiche nei riguardi di chi governa. «Adesso che gli alberi di Natale sono spenti, così come le luci sfavillanti della nostra città, vogliamo informarvi che un altro fiore si è spezzato, questa mattina, troppo presto. E che altri ancora appassiranno, soffocati dal fumo e dall’indifferenza di una città incapace di tutelare la salute dei propri figli. Di una bambina che ...