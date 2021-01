Can Yaman si trasferisce in Italia: l’attore cerca casa, ecco dove (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non c’è alcun dubbio che Can Yaman abbia trovato il successo qui in Italia. Da quando ha interpretato Ferit nella soap Bitter Sweet e successivamente Can in Daydreamer – Le ali del sogno, i telespettatori Italiani sono impazziti per lui. Così come i programmi targati Mediaset che l’hanno visto partecipare in qualità di super ospite. Per questo motivo, avendo stipulato altri contratti nel Bel Paese per il 2021, il noto attore turco starebbe cercando casa in Italia. Can Yaman: arrivano i nuovi progetti Continua ad essere sempre più alta la fama di Can Yaman che lentamente si sta ritagliando un posto nei programmi Italiani. Da qualche settimana è emersa la nuova avventura che lo vedrà protagonista con Luca Argentero: ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non c’è alcun dubbio che Canabbia trovato il successo qui in. Da quando ha interpretato Ferit nella soap Bitter Sweet e successivamente Can in Daydreamer – Le ali del sogno, i telespettatorini sono impazziti per lui. Così come i programmi targati Mediaset che l’hanno visto partecipare in qualità di super ospite. Per questo motivo, avendo stipulato altri contratti nel Bel Paese per il 2021, il noto attore turco starebbendoin. Can: arrivano i nuovi progetti Continua ad essere sempre più alta la fama di Canche lentamente si sta ritagliando un posto nei programmini. Da qualche settimana è emersa la nuova avventura che lo vedrà protagonista con Luca Argentero: ...

rtl1025 : ?? #CanYaman protagonista del nuovo spot #DeCecco ha mandato in tilt le tendenze ?? - repubblica : Can Yaman, il turco più amato d'Italia: sarà lui il nuovo Sandokan [di Valeria Rusconi] [aggiornamento delle 15:12] - MediasetPlay : La loro storia d'amore in DayDreamer continua a farci sognare ?? Can Yaman e le parole speciali per Demet Özdemir a… - vallirosee : RT @perchetendenza: 'De Cecco': Per l'ultimo post di Can Yaman su Instagram - Silviapec26 : @Le_Yamanine @canyaman1989 @FerzanOzpetek @cuneytsayil @ilkerbilgi @DeCecco_pasta @guldemcan @samish80 @aydan_m_… -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman e Regé Jean Page, tutto sui due belli del momento - Lifestyle Agenzia ANSA Can Yaman a Roma fa impazzire tutti: folla di fan fuori l’albergo

Bagno di folla per Can Yaman: tantissimi fan lo hanno atteso fuori da un albergo di Roma dove alloggia l'attore turco.

C’è Posta per Te, Maria De Filippi torna e sorprende tutti: che succede nella prima puntata

La sera del prossimo 9 gennaio Maria De Filippi lancerà dunque su Canale 5 la nuova edizione del suo C’è Posta Per Te. Uno degli show simbolo della rete, nonché palinsesto d’elezione per la conduttric ...

Bagno di folla per Can Yaman: tantissimi fan lo hanno atteso fuori da un albergo di Roma dove alloggia l'attore turco.La sera del prossimo 9 gennaio Maria De Filippi lancerà dunque su Canale 5 la nuova edizione del suo C’è Posta Per Te. Uno degli show simbolo della rete, nonché palinsesto d’elezione per la conduttric ...