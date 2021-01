Campania, prima regione ad aver approvato il piano di vaccinazione per disabili (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNelle scorse settimane la Fish Campania ed Anffas Campania avevano chiesto, all’Unità di Crisi della regione Campania, anche con il sostegno del Forum del Terzo Settore Campano, di inserire le persone con disabilità e gli operatori residenti nelle RSA e dei Centri Diurni tra le priorità per la somministrazione del vaccino anti-Covid. Infatti, è un dato oggettivo, oltre che già accaduto nella prima ondata dell’emergenza sanitaria, l’alto rischio dell’insorgenza di focolai in queste strutture e la particolare fragilità degli ospiti e gli operatori coinvolti in questi servizi. Nello specifico, l’istanza avanzata dai rappresentanti di Fish ed Anffas Campania fu quella di elaborare una vera e propria pianificazione del piano di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNelle scorse settimane la Fished Anffasavevano chiesto, all’Unità di Crisi della, anche con il sostegno del Forum del Terzo Settore Campano, di inserire le persone contà e gli operatori residenti nelle RSA e dei Centri Diurni tra le priorità per la somministrazione del vaccino anti-Covid. Infatti, è un dato oggettivo, oltre che già accaduto nellaondata dell’emergenza sanitaria, l’alto rischio dell’insorgenza di focolai in queste strutture e la particolare fragilità degli ospiti e gli operatori coinvolti in questi servizi. Nello specifico, l’istanza avanzata dai rappresentanti di Fish ed Anffasfu quella di elaborare una vera e propria pianificazione deldi ...

