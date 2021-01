Campania, ora weekend in arancione: da lunedì il ritorno al giallo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAncora due giorni in zona arancione, poi la Campania diventerà nuovamente – da lunedì 11 gennaio – zona Gialla. Se per le prossime 48 ore varranno ancora le misure nazionali del cosiddetto ‘Decreto Ponte’, infatti, l’inizio della prossima settimana coinciderà con il ritorno alla regionalizzazione dei colori. Pezzo dopo pezzo, lo Stivale si tingerà di rosso, arancione e giallo, il tutto in base alle valutazione della Cabina di Regia per la gestione dell’emergenza Covid. E il monitoraggio sulla situazione delle Regioni d’Italia, è stato presentato oggi il nuovo rapporto, ‘salva’ la Campania, considerata zona a ‘rischio moderato’ anche se con un indice Rt in risalita. Tanto basta per confermare il ‘giallo’ che avevamo prima ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAncora due giorni in zona, poi ladiventerà nuovamente – da11 gennaio – zona Gialla. Se per le prossime 48 ore varranno ancora le misure nazionali del cosiddetto ‘Decreto Ponte’, infatti, l’inizio della prossima settimana coinciderà con ilalla regionalizzazione dei colori. Pezzo dopo pezzo, lo Stivale si tingerà di rosso,, il tutto in base alle valutazione della Cabina di Regia per la gestione dell’emergenza Covid. E il monitoraggio sulla situazione delle Regioni d’Italia, è stato presentato oggi il nuovo rapporto, ‘salva’ la, considerata zona a ‘rischio moderato’ anche se con un indice Rt in risalita. Tanto basta per confermare il ‘’ che avevamo prima ...

MediasetTgcom24 : Voragine Napoli, De Luca: problema idrogeologico, ora test su area #OspedaledelMare - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Mamma di Marco Calone! Sintonizzati ora. - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Cenere d'amore di Nino D'Angelo! Sintonizzati ora. - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Il Gatto E Il Topo di Alessio! Sintonizzati ora. - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Il cielo blu di Napoli di Sal Da Vinci! Sintonizzati ora. -

Ultime Notizie dalla rete : Campania ora Napoli, voragine all'ospedale del Mare - Campania Agenzia ANSA Covid, ora è davvero ufficiale: accadrà da lunedì in 5 Regioni, c’è la firma di Speranza

I cittadini attendevano la conferma, che è arrivata ora, dopo il monitoraggio dei contagi in tutte le Regioni italiane. Covid, da lunedì 5 Regioni in zona arancione: c’è la firma di Speranza, ora è da ...

Coronavirus, 17.533 nuovi casi con 20mila test in più rispetto a ieri: il tasso di positività cala al 12,5%

Di conseguenza il tasso di positività passa dal 14,8% al 12,5%, in calo di oltre due punti. Come già emerso nei giorni scorsi, questa settimana il numero di casi si conferma in leggera crescita rispet ...

I cittadini attendevano la conferma, che è arrivata ora, dopo il monitoraggio dei contagi in tutte le Regioni italiane. Covid, da lunedì 5 Regioni in zona arancione: c’è la firma di Speranza, ora è da ...Di conseguenza il tasso di positività passa dal 14,8% al 12,5%, in calo di oltre due punti. Come già emerso nei giorni scorsi, questa settimana il numero di casi si conferma in leggera crescita rispet ...