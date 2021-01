Campania in zona gialla da lunedì: ha il secondo Rt più basso d’Italia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Da lunedì 11 la Campania sarà in zona gialla: è quanto scrive il Corriere della Sera nella sua edizione online, che spiega la suddivisione delle regioni per la prossima settimana. Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia saranno zona arancione, mentre nessuna sarà in zona rossa. La decisione sarebbe stata ufficializzata da un’ordinanza firmata dal Ministero della Salute. Di seguito i vari indici Rt, in cui la Campania si distingue come secondo più basso insieme alla Basilicata. Solo nella provincia autonoma di Bolzano se ne registra uno inferiore. Abruzzo: 0,9 (intervallo: 0.83-0.97) Basilicata:0.83 (intervallo: 0.67-1) Calabria: 1.14 (intervallo: 1.04- 1.24) Campania: 0.83 (intervallo: 0.76- ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) Da11 lasarà in: è quanto scrive il Corriere della Sera nella sua edizione online, che spiega la suddivisione delle regioni per la prossima settimana. Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia sarannoarancione, mentre nessuna sarà inrossa. La decisione sarebbe stata ufficializzata da un’ordinanza firmata dal Ministero della Salute. Di seguito i vari indici Rt, in cui lasi distingue comepiùinsieme alla Basilicata. Solo nella provincia autonoma di Bolzano se ne registra uno inferiore. Abruzzo: 0,9 (intervallo: 0.83-0.97) Basilicata:0.83 (intervallo: 0.67-1) Calabria: 1.14 (intervallo: 1.04- 1.24): 0.83 (intervallo: 0.76- ...

