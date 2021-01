Cambio orario di lavoro con Covid | cosa può fare il datore di lavoro?

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 8 gennaio 2021) In questi ultimi mesi di emergenza sanitaria per coronavirus, è emersa con forza la necessità di attuare delle modifiche sostanziali alle regole tipiche in tema di salute e sicurezza sul luogo di. Laddove ciò è stato possibile, il Governo ha incentivato l’uso dello smart working (come abbiamo già evidenziato qui), detto anche teleagile, sia negli enti pubblici che nelle aziende private. Nelle situazioni in cui invece non è stato possibile avvalersi di dipendenti occupati da casa nelle mansioni lavorative, si è optato per qualdi differente, ovvero la modifica dell’di. Vediamo nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sulla differenza tra ...