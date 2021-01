Call Of Duty: Modern Warfare ha guadagnato quasi 2 miliardi nel 2020 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Forse ai più potrebbe non sorprendere affatto che Call of Duty: Modern Warfare è stato un vero successo per tutto il 2020, ma stando ad un report di SuperData che esamina l'intero anno trascorso in termini di guadagni, Modern Warfare è diventato anche il gioco più redditizio: assieme alla sua modalità Warzone il gioco ha incassato quasi due miliardi di dollari in entrate, esattamente un miliardo e 913 milioni di dollari. "Call of Duty: Modern Warfare è passato a un modello di business ibrido a marzo con il rilascio della modalità battle royale Warzone free-to-play e ciò ha fatto aumentare il numero dei giocatori. Molti di questi nuovi giocatori non solo hanno ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Forse ai più potrebbe non sorprendere affatto cheofè stato un vero successo per tutto il, ma stando ad un report di SuperData che esamina l'intero anno trascorso in termini di guadagni,è diventato anche il gioco più redditizio: assieme alla sua modalità Warzone il gioco ha incassatoduedi dollari in entrate, esattamente un miliardo e 913 milioni di dollari. "ofè passato a un modello di business ibrido a marzo con il rilascio della modalità battle royale Warzone free-to-play e ciò ha fatto aumentare il numero dei giocatori. Molti di questi nuovi giocatori non solo hanno ...

Eurogamer_it : #CallOfDutyModernWarfare ha guadagnato quasi 2 miliardi nel 2020. - alxmlopesz : atiro nesse mano como c a vida fosse call of duty - GamingToday4 : Call of Duty Black Ops Cold War: update di metà Stagione 1, nuova mappa e modalità - GiulianiAvv : @Call_Of_Duty_63 @Azione_it Per la terza questione, vediamo quale sarà l’impatto, e la REALE APPLICAZIONE, del Codi… - GiulianiAvv : @Call_Of_Duty_63 @Azione_it Spero che i suoi dati sugli atti in prossima notifica siano giusti e quelli di media e… -