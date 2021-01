Calciomercato Milan, sorpresa a centrocampo: contatto con il Torino per Meite (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Milan è reduce dalla sconfitta nello scontro scudetto contro la Juventus, ma si è subito tuffato sul fronte Calciomercato per rinforzare una squadra già competitiva, l’ultimo nome è quello di Meite del Torino. La stagione del club rossonero è stata veramente entusiasmante, la squadra di Stefano Pioli guida la classifica del campionato di Serie A e può confermarsi fino al termine del campionato. Le prossime partite saranno fondamentali, nel frattempo si stanno valutando alcuni nomi per la mediana. Sfumato Kone, contatto con il Torino per Meite, la situazione verrà approfondita in occasione della partita di campionato. Chi è Soualiho Meïté Meite (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Soualiho Meïté è un calciatore francese, di origini ivoriane. Si ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilè reduce dalla sconfitta nello scontro scudetto contro la Juventus, ma si è subito tuffato sul fronteper rinforzare una squadra già competitiva, l’ultimo nome è quello didel. La stagione del club rossonero è stata veramente entusiasmante, la squadra di Stefano Pioli guida la classifica del campionato di Serie A e può confermarsi fino al termine del campionato. Le prossime partite saranno fondamentali, nel frattempo si stanno valutando alcuni nomi per la mediana. Sfumato Kone,con ilper, la situazione verrà approfondita in occasione della partita di campionato. Chi è Soualiho Meïté(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Soualiho Meïté è un calciatore francese, di origini ivoriane. Si ...

