Calciomercato Milan – RB Lipsia pronto a pareggiare l’offerta per Simakan (Di venerdì 8 gennaio 2021) Calciomercato Milan NEWS - Simakan è il primo obiettivo del Milan in difesa. I rossoneri sono molto vicini, ma attenzione al Lipsia. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 8 gennaio 2021)NEWS -è il primo obiettivo delin difesa. I rossoneri sono molto vicini, ma attenzione al. Pianeta

DiMarzio : No di #Laxalt al #AlHilal - DiMarzio : #Calciomercato #Milan | I dettagli della proposta del #BorussiaMoenchengladbach, a un passo da #Konè - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, si continua a trattare per #Simakan dallo #Strasburgo - Liguglia : Il #Milan ha riabbassato l'offerta per #Simakan da 18 a 15 mln. Il #Lipsia ha pareggiato nuovamente l'offerta. #Calciomercato - rixio_RN : RT @sa_cantone: #Milan e #Simakan più vicini: contatti costanti nella giornata di oggi con lo Strasburgo. Il club rossonero prova ad accele… -