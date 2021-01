Calciomercato Milan, obiettivo Belotti per il dopo Ibrahimovic: assalto pronto all’ex Palermo in estate. I dettagli (Di venerdì 8 gennaio 2021) Andrea Belotti e il Milan, ritorno di fiamma.I rossoneri tornano all'assalto di Andrea Belotti, già finito nel mirino del club nel 2017. A riportarlo è "Tuttosport", secondo cui, il "Diavolo", avrebbe in mente di puntare l'ex Palermo in caso di addio di Zlatan Ibrahimovic: in scadenza di contratto a giugno. Qualora lo svedese non dovesse rinnovare il proprio contratto con il Milan, infatti, la società sarebbe costretta a cercare un centravanti di peso già a partire dalla prossima estate.Resta un grosso punto interrogativo, tuttavia il costo del cartellino del classe '92, in scadenza di contratto con i granata nel 2022. Come sottolinea il quotidiano però, in caso di mancato rinnovo del Gallo i granata sarebbero costretti ad abbassare le proprie ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) Andreae il, ritorno di fiamma.I rossoneri tornano all'di Andrea, già finito nel mirino del club nel 2017. A riportarlo è "Tuttosport", secondo cui, il "Diavolo", avrebbe in mente di puntare l'exin caso di addio di Zlatan: in scadenza di contratto a giugno. Qualora lo svedese non dovesse rinnovare il proprio contratto con il, infatti, la società sarebbe costretta a cercare un centravanti di peso già a partire dalla prossima.Resta un grosso punto interrogativo, tuttavia il costo del cartellino del classe '92, in scadenza di contratto con i granata nel 2022. Come sottolinea il quotidiano però, in caso di mancato rinnovo del Gallo i granata sarebbero costretti ad abbassare le proprie ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan, Simakan può arrivare. Sfuma Koné Sport Fanpage Paolo De Ceglie: “Juventus favorita per lo scudetto. La mia doppietta all’Inter è indimenticabile”

SuperNews ha avuto il piacere di intervistare Paolo De Ceglie, ex centrocampista, tra le altre, di Juventus, Siena, Parma, Genoa e della Nazionale Under 21. L’ex calciatore ha ripercorso le tappe dell ...

IL COMMENTO - Sacchi: "La solita Juventus, non incanta ma vince lo stesso, purtroppo non le riesce in Champions"

Arrigo Sacchi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport parla della Juventus dopo la vittoria contro il Milan: "L’incontro non è stato spettacolare, ma nemmeno noioso. Gli uomini di Pirlo hanno sfrutta ...

