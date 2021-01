Calciomercato – Inter, nome nuovo per l’attacco: sondaggio per Caicedo della Lazio. Ecco la richiesta di Lotito (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’Inter per l’attacco valuta anche Caicedo della Lazio nuovo nome per l’attacco dell’Inter. Secondo quanto riportato dal portale laLaziosiamonoi.it i nerazzurri avrebbero fatto un sondaggio per Caicedo, attaccante della Lazio. “Il futuro del Panterone rimane un caso aperto a Formello, con Lotito pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. Da quanto raccolto dalla nostra redazione, il gruppo Suning sarebbe disposto a mettere sul piatto 7 milioni per il cartellino dell’ecuadoriano. Una cifra importante, molto vicina alla valutazione fatta dal presidente biancoceleste. Già lunedì potrebbe essere il giorno buono per il ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’pervaluta ancheperdell’. Secondo quanto riportato dal portale lasiamonoi.it i nerazzurri avrebbero fatto unper, attaccante. “Il futuro del Panterone rimane un caso aperto a Formello, conpronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. Da quanto raccolto dalla nostra redazione, il gruppo Suning sarebbe disposto a mettere sul piatto 7 milioni per il cartellino dell’ecuadoriano. Una cifra importante, molto vicina alla valutazione fatta dal presidente biancoceleste. Già lunedì potrebbe essere il giorno buono per il ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Benevento in pole position nella corsa a #Pinamonti: l'offerta per l'#Inter - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, nessuna offerta ufficiale per Eriksen Ajax e Wolves parlano con l'entourage del danese… - DiMarzio : #Inter, contatti con gli agenti di Eder - GianlucaZanfi : ????Stasera ci sarò ancora io a tenervi compagnia! I temi: ?il turno passato di #SerieA, la prima sconfitta del… - infoitsport : Calciomercato Inter, Perisic lascia a gennaio? Il sostituto è già pronto -