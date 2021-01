Calcio e Coronavirus, De Ligt positivo al Covid-19: terzo caso in pochi giorni alla Juventus ma la Asl rassicura. Il comunicato del club (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matthijs de Ligt positivo al Coronavirus.Quello del centrale di difesa bianconero è il terzo caso di positività al Covid-19 in pochi giorni in casa Juventus (prima della sfida con il Milan era toccato ad Alex Sandro e Cuadrado). Titolare nella gara di San Siro vinta per 3-1 contro i rossoneri, la squadra bianconera che era stata sottoposta a un doppio giro di tamponi anche il giorno della partita, sia al mattino sia nel pomeriggio. Il difensore olandese ha giocato risultando negativo a entrambi ai test effettuati. Per la Juventus è in programma la gara contro il Sassuolo, all'Allianz Arena, domenica 9 gennaio, alle 20.45.De Ligt - come riporta il comunicato ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matthijs deal.Quello del centrale di difesa bianconero è ildi positività al-19 inin casa(prima della sfida con il Milan era toccato ad Alex Sandro e Cuadrado). Titolare nella gara di San Siro vinta per 3-1 contro i rossoneri, la squadra bianconera che era stata sottoposta a un doppio giro di tamponi anche il giorno della partita, sia al mattino sia nel pomeriggio. Il difensore olandese ha giocato risultando negativo a entrambi ai test effettuati. Per laè in programma la gara contro il Sassuolo, all'Allianz Arena, domenica 9 gennaio, alle 20.45.De- come riporta il...

