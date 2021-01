Calabria, Emilia, Lombardia, Sicilia e Veneto in zona arancione: l’ordinanza in serata (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia andranno, da lunedì 11 gennaio, in zona arancione. Le altre regioni dovrebbero rimanere in zona gialla. Non ci saranno invece regioni in zona rossa. I dati che emergono dal monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità hanno portato alla decisione del governo, ufficializzata da un’ordinanza del ministero della Salute guidato da Roberto Speranza che verrà firmata in serata. Intanto l’Rt nazionale sale a 1,03, sorpassando per la prima volta dopo sei settimane la soglia dell’1. L’indice Rt sopra 1 In base al monitoraggio della Cabina di regia del ministero alla Salute e dell’Istituto superiore di sanità sul periodo 28 dicembre-3 gennaio, l’indice di contagio Rt è ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021)-Romagna,andranno, da lunedì 11 gennaio, in. Le altre regioni dovrebbero rimanere ingialla. Non ci saranno invece regioni inrossa. I dati che emergono dal monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità hanno portato alla decisione del governo, ufficializzata da un’ordinanza del ministero della Salute guidato da Roberto Speranza che verrà firmata in. Intanto l’Rt nazionale sale a 1,03, sorpassando per la prima volta dopo sei settimane la soglia dell’1. L’indice Rt sopra 1 In base al monitoraggio della Cabina di regia del ministero alla Salute e dell’Istituto superiore di sanità sul periodo 28 dicembre-3 gennaio, l’indice di contagio Rt è ...

Agenzia_Ansa : #Covid, in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Nuova ordinanza del ministro dell… - Corriere : ?? Da lunedì 11 gennaio Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia andranno in zona arancione, mentre le… - ricpuglisi : +++ CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, SICILIA E VENETO IN ZONA ARANCIONE DA LUNEDÌ +++ #ordinanza - Rickyrickyric89 : RT @marcodifonzo: +++ Il Ministro della Salute Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà in serata un… - studio_padoan : ?? NUOVE REGIONI IN ZONA ARANCIONE ?? Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto in zona “ARANCIONE” Nes… -