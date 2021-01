Buone notizie dall’Antartide: dopo 40 anni si è chiuso il buco dell’ozono (Di venerdì 8 gennaio 2021) dall’Antartide ci arrivano Buone notizie: Il buco dell’ozono si è chiuso dopo 40 anni. È successo pochi giorni fa, alla fine di dicembre, “dopo una stagione eccezionale a causa delle condizioni meteorologiche naturali e della continua presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono nell’atmosfera”. La notizia è dell’Oganizzazione Mondiale della Meteorologia (Omm-Wmo), dopo che il buco nell’ozono era cresciuto rapidamente da metà agosto scorso. Il 20 settembre aveva raggiunto un picco di circa 24,8 milioni di chilometri quadrati e si era diffuso su gran parte del continente antartico. “È stato il buco più duraturo e uno dei più grandi e profondi dall’inizio del monitoraggio 40 ... Leggi su iodonna (Di venerdì 8 gennaio 2021)ci arrivano: Ilsi è40. È successo pochi giorni fa, alla fine di dicembre, “una stagione eccezionale a causa delle condizioni meteorologiche naturali e della continua presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono nell’atmosfera”. La notizia è dell’Oganizzazione Mondiale della Meteorologia (Omm-Wmo),che ilnell’ozono era cresciuto rapidamente da metà agosto scorso. Il 20 settembre aveva raggiunto un picco di circa 24,8 milioni di chilometri quadrati e si era diffuso su gran parte del continente antartico. “È stato ilpiù duraturo e uno dei più grandi e profondi dall’inizio del monitoraggio 40 ...

fleinaudi : ++ ULTIM’ORA ++ Buone notizie Via libera al vaccino #Moderna da parte di ?@EMA_News? Altre dosi presto in arrivo!… - SergioCosta_min : Firmato il decreto che stanzia 105 milioni per #bonificare i #SitiOrfani. Siti inquinati e senza responsabili. Terr… - MassimGiannini : Dunque, #Assange non sarà estradato negli Stati Uniti. Buone notizie per la democrazia. - lagiobia : Nucleare in Francia: «Anche gli italiani dicano la loro» - stopholding : Zero buone notizie stamattina ho capito -

Ultime Notizie dalla rete : Buone notizie Roma, buone notizie: Spinazzola torna in gruppo. Ok contro l'Inter Corriere dello Sport.it Buone sensazioni in Bahrain per Valentino Rossi e Uccio

Speriamo di partire bene in qualifica e di giocarcela per la gara“. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

Che Dio ci aiuti 6 parte con il botto: Suor Angela & company colpiscono ancora

Ottima ripartenza per la fiction di Rai 1. Che Dio ci aiuti 6 alla sua prima puntata incolla davanti alla tv oltre 6 milioni di spettatori. Un successo per i primi due episodi della fiction con Elena ...

Speriamo di partire bene in qualifica e di giocarcela per la gara“. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Ottima ripartenza per la fiction di Rai 1. Che Dio ci aiuti 6 alla sua prima puntata incolla davanti alla tv oltre 6 milioni di spettatori. Un successo per i primi due episodi della fiction con Elena ...