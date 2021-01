Bundesliga, il Bayern prima domina poi si fa ribaltare dal Gladbach (Di sabato 9 gennaio 2021) Nell'anticipo della 15ª giornata di Bundesliga, Il Bayern Monaco viene battuto dal Borussia MoenchenGladbach col punteggio di 3-2. Campioni di Germania avanti di due gol ma ribaltati tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Le reti di Lewandowski su rigore al 20' e di Goretzka al 26' sembravano aver fato una impronta importante al vero Der Klassiker della Bundesliga ma i Fohlen grazie alla doppietta di Hofmann (36' e 45') e alla rete di Neuhaus (al 49') hanno ribaltato il risultato. Bavaresi che come al solito hanno mostrato grandi capacità offensive ma poi non sono stati bravi a difendere il doppio vantaggio alzando di molto la linea difensiva che è stata trafitta in contropiede da Hofmann che ha anche beneficiato di gravi disattenzioni di Sule e Alaba. Il Bayern dopo aver incassato la ... Leggi su itasportpress (Di sabato 9 gennaio 2021) Nell'anticipo della 15ª giornata di, IlMonaco viene battuto dal Borussia Moenchencol punteggio di 3-2. Campioni di Germania avanti di due gol ma ribaltati tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Le reti di Lewandowski su rigore al 20' e di Goretzka al 26' sembravano aver fato una impronta importante al vero Der Klassiker dellama i Fohlen grazie alla doppietta di Hofmann (36' e 45') e alla rete di Neuhaus (al 49') hanno ribaltato il risultato. Bavaresi che come al solito hanno mostrato grandi capacità offensive ma poi non sono stati bravi a difendere il doppio vantaggio alzando di molto la linea difensiva che è stata trafitta in contropiede da Hofmann che ha anche beneficiato di gravi disattenzioni di Sule e Alaba. Ildopo aver incassato la ...

