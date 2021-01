(Di venerdì 8 gennaio 2021) Soliti difetti, questa volta più grandi anche dei pregi. Nell'anticipo della 15ª giornata dellailperde 3-2 in casa delMoenchendopo essersi portato avanti ...

Daniele20052013 : Il Borussia M'Gladbach fa l'impresa: battuto 3-2 in rimonta il Bayern Monaco - sportli26181512 : Monchengladbach-Bayern 3-2: Il Borussia Monchengladbach incamera i tre punti nella quindicesima giornata della Bund… - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #Bundesliga, Borussia M'Gladbach-Bayern Monaco 3-2: bavaresi ribaltati, ora rischiano la vetta - ETGazzetta : #Bundesliga, Borussia M'Gladbach-Bayern Monaco 3-2: bavaresi ribaltati, ora rischiano la vetta - TuttoBundesliga : Un super @borussia stende il @FCBayern e riapre la #Bundesliga?? I #Fohlen ribaltano i campioni di Germania da 0-2 a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Borussia

ROMA, 08 GEN - Il Bayern Monaco, capace domenica scorsa di rimontare da 0-2 a 5-2 col Magonza, ha subito la stessa sorte inflitta alla squadra renana nell'anticipo della 15/a giornata di Bundesliga, p ...Il Bayern Monaco cade, dopo essere passato in vantaggio di due gol, per mano del Borussia Mönchengladbach, che si rialza in classifica.